حمدونة يحذر من خطر حقيقي على صحة الاسرى في ظل المنخفضات الجوية

حذر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد من انعكاس المنخفضات الجوية على صحة الأسرى المرضى.

و طالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية بأهمية متابعة أحوال الأسرى في السجون بسبب انتشار الأمراض وخاصة الانفلونزا ، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية في ظل انخفاض درجات الحرارة والمنخفضات الجوية المتتالية والبرد الشديد في صحراء النقب وسجون الشمال .

و أشار حمدونة الى أن هناك خطر حقيقي على صحة الاسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية ، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات ، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء الذى اقتحم أبراش ( أسرة ) الأسرى .

واعتبر أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الصهيونية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .