الافتاء المصرية تحذر من مشاهدة مسلسلي "قيامة ارطغل" و "وادي الذئاب"

أصدرت دائرة الإفتاء المصرية، فتوى تحذر من مشاهدة مسلسلي "قيامة أرطغرل"، و"وادي الذئاب" التركيين، و ذلك في تقرير لـ "المؤشر العالمي للافتاء" التابع لها، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تحقيق أهداف توسعية له.

و قالت دار الافتاء في تقريرها "إن الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا لأعمال أردوغان التوسعية، حيث إن الرئيس التركي وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

و وفقاً للتقرير، فإن أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته واغتصابه؛ ولم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو، أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسل (وادي الذئاب) ومسلسل (قيامة أرطغرل) الذي أكد الرئيس التركي أنه ردّ مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها".

و قالت "إن هناك قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي".

وهاجمت الإفتاء المصرية الفصائل السورية المتحالفة مع تركيا، وحكومة الوفاق الليبية التي تنسق عسكريا مع أنقرة ضد قوات حفتر.