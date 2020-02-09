عباس قلق من أمر واحد خلال زيارته لغزة!

أكد مسؤول فلسطيني لصحيفة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية"، أن رئيس السلطة محمود عباس عبر عن رغبته في زيارة قطاع غزة في اعقاب الاعلان عن صفقة القرن ، لكنه "قلق" من أن إسرائيل قد لا تسمح له بالعودة إلى الضفة الغربية.

وقال المسؤول ان عباس اعتبر ان الرد المناسب لـ "مؤامرة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية" ما يطلق عليها "صفقة القرن" يكون بإنهاء أن إنهاء الخلاف بين "حماس" و"فتح" وتحقيق "الوحدة الوطنية".

وبين المسؤول: "لن يقدم عباس على مثل هذه الخطوة إلا إذا تلقى تأكيدات من مختلف الأطراف الدولية بأن إسرائيل ستسمح له بالعودة إلى رام الله".

ويشار الى ان الرئيس عباس ومنذ اليوم الاول للإعلان عن صفقة القرن وعد بزيارة غزة ، وخاصة بعد دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضرورة زيارة غزة لإنهاء الانقسام والتفرغ "لصفقة القرن "