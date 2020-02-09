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هيلاري كلينتون تتحدث لأول مرة عن علاقة زوجها بمونيكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:13 - 09 فبراير 2020
هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية السابقة
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لأول مرة تتحدث زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن فضيحة زوجها أثناء تقلده منصب الرئيس بالتحرش بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وقالت كلينتون في مقابلة مع برنامج "إلين ديجينريس" في شبكة سي ان ان، إن قرارها بالبقاء مع زوجها بيل آنذاك، كان الأكثر جرأة في حياتها.

وتابعت أنه بالنسبة لها، فإن استذكار الأمر والتحدث عنه، أمرا صعبا للغاية.

وذكرت "سي أن أن"، أن كلينتون وافقت على التحدث بشكل مفصل عن فضيحة زوجها مع لوينسكي في سلسلة وثائقية تعرض لاحقا.

وكان كلينتون اعترف بإقامته علاقة جنسية مع مونيكا، داخل البيت الأبيض. وأدت الفضيحة الجنسية لكلينتون، بتوجيه اتهام له بالتقصير في عمله، عام 1998.

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