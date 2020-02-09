برهوم: خرائط نتنياهو امتداد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا

عدت حركة حماس، الأحد، إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت"، امتدادا للعدوان الأمريكي "الإسرائيلي" على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي: " على أمريكا و"إسرائيل" تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان، فشعبنا لن يتردد في خوض المعارك لحماية حقوقه التاريخية".

وطالب برهوم "الكل الفلسطيني بالتحرك العاجل لتوحيد الجهود الكفاحية والنضالية، استعدادا لمواجهة الخطر الداهم".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو أعلن أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ بوضع "خريطة دقيقة" لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بموجب ما تمسى صفة القرن المشؤومة.