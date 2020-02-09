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"سليماني" أول صورة سيرسلها القمر الصناعي "ظفر" الذي سيطلقه ايران اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:37 - 09 فبراير 2020
قمر صناعي قمر صناعي
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اعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إنه سيتم اليوم إطلاق القمر الصناعي "ظفر .

ونقل موقع "نادي المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني عن مسؤولين في وزارة الاتصالات أن الوزير لم يصرح بهذا الأمر، نافيا نية إطلاق القمر الصناعي اليوم.

إلا أن وزير الاتصالات الإيراني جهرمي عاد في وقت لاحق ليؤكد في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إطلاق القمر في غضون الساعات القادمة. 

ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية المذكورة، فقد أكد جهرمي في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن تكون صورة القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في يناير الماضي، أول صورة سيرسلها القمر الصناعي "ظفر"، كما سيرسل 400 تسجيل صوتي تم استلامها من الشعب الإيراني، وأن سرعة دوران القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وعملية الإطلاق ستتم من القاعدة الفضائية في مدينة سمنان.

 

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