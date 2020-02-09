أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم التاسع من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسيرة ملك يوسف سلمان (20 عامًا) من بيت صفافا بالقدس المحتلة المحكومة بالسجن 10 أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت أربعة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير أحمد محمد زهدي مرشود (36 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد نعيم سلمان قواسمة من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عامًا السجون الصهيونية.

الأسير خالد محمد الطبش من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون.