الاحتلال يشرع بتنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية

شرع الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية عبر الأردن، في إطار عقوباته على الفلسطينيين لرفضهم استيراد العجول من المربين الإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال حكومة الاحتلال في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس السبت بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن القرار يشمل التمور وزيت الزيتون.

الجدير ذكره، أن وزير الحرب نفتالي بينيت اتخذ قراراً بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق "الإسرائيلية" ردا على مقاطعة السلطة الفلسطينية استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.