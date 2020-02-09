اكتشاف جديد لكيفية انتقال "فيروس كورونا"

تتواصل الأبحاث بشأن فروس كورنا الجديد حول طريقة انتشاره وعلاجه، حيث ثبت مؤخراً أن الفيروس ينتقل عن طريق الهباء الجوي.

وأوضح تسنغ تشون، نائب رئيس مكتب الشؤون المدنية ببلدية شانغهاي، أن الطرق الرئيسية الأخرى لتفشي الفيروس تتمثل بالانتقال عبر التواصل والانتقال المباشر بما في ذلك عن طريق القطرات التنفسية.

ودعا السكان لاتخاذ سلسلة من الإجراءات بينها التخلي عن جميع الأنشطة الاجتماعية والتجمعات، وفتح النوافذ بشكل منتظم في المنزل للحفاظ على دوران الهواء الداخلي والاهتمام بالتطهير المنزلي.

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن التعاون القوي والشفافية والتشاطر الفوري للمعلومات، والمشورة الدقيقة، هي المفتاح الأساسي للتغلب على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال تيدروس:"إن الاستعداد هو في قمة اهتماماتنا هذا الأسبوع" حيث يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مع البلدان الأخرى، للاستجابة لتفشي فيروس كورونا الجديد".

وأضاف: "شكرًا لكم خصوصا على وصول عملكم في مجال الاستعداد إلى نتيجة إيجابية تبعث برسالة هامة للعالم في هذه اللحظة الحرجة".

وبين، أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم تحديثات منتظمة وإرشادات تقنية حول تفشي الفيروس.

ووفقا لتيدروس، فقد حقق اجتماع المجلس التنفيذي الذي استمر أسبوعا، والذي بدأ هنا يوم الاثنين، تقدما كبيرا في قضايا رئيسية تتعلق بأمراض مدارية كانت مهملة، وخطة العمل العالمية للقاحات، وسرطان عنق الرحم، إضافة لإدارة وإصلاح المنظمة نفسها.

ويتكون المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من 34 عضوا مؤهلين تقنيا في مجال الصحة. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. وتتمثل المهام الرئيسية للمجلس في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة العالمية (الجهاز التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية)، وإسداء المشورة لها، وتيسير عملها عموما، وكذلك إعداد جدول أعمال جمعية الصحة العالمية القادمة.