في هجوم شرقي أفغانستان: مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين

اعلن الجيش الامريكي اليوم الاحد 9/2/2020 عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين ، في هجوم نفذه مسلح منفرد على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

وقال الجيش الأمريكي في أفغانستان أن المهاجم الذي نفذ الهجوم المميت على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة كان يرتدي زيا عسكريا.

وأشار بيان للجيش الامريكي أن فردا كان يرتدي زيا عسكريا أفغانيا فتح النار على القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة باستخدام مدفع رشاش، مشيراً "لا نزال نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم والتي لا تزال غير معروفة حتى الآن. وأن الحادث قيد التحقيق".

ولم يكشف الجيش الأمريكي عن مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهويات القتلى، قائلاً "وفقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، سيجري حجب أسماء أفراد الخدمة الذين قتلوا أثناء الخدمة إلى ما بعد اخطار أسرهم بأربع وعشرين ساعة".

ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادث ولم تعلن عن الإصابات المحتملة التي لحقت بالقوات الأفغانية جراء الهجوم.