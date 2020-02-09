حدث سعيد في حياة اللاعب "محمد صلاح"

رزق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، بمولودته الثانية بإحدى مستشفيات انجلترا ، فيما عمت الفرحة الكبيرة أسرته في محافظة الغربية بمصر.

وقد عمت حالة من الفرحة على أسرة صلاح، بقريته نجريج مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن اتصل اللاعب بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

وذكرت صحف مصرية محلية في وقت سابق، أن اللاعب صلاح، ينتظر حدثاً سعيداً خلال الساعات المقبلة، وهو استقبال مولوده الثاني.

وحصل "صلاح" على إجازة مع نجوم نادي "ليفربول" الكبار خلال الأيام القليلة الماضية، ليضطر للبقاء في إنجلترا بدلا من قضائها في مصر.

وكان محمد صلاح نشر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

ولمحمد صلاح ابنة وحيدة، هي "مكة"، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وولدت في العاصمة البريطانية لندن عام 2014، وتزوج محمد صلاح في عام 2013 ماغي، التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس اللاعب المصري الشهير.