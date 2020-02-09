دعوات للمتطرفين لتنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح غدا

دعا «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم لتنظيم اقتحام مركزي واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح غدا الاثنين 10/2/2020 بمناسبة ما يسمى «يوم الشجرة العبري»، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت مصادر مقدسية انه لم يسبق أن اعتبر «يوم الشجرة العبري» عيدًا أو أن دُعي لاقتحام المسجد الأقصى فيه، فهو يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وبهذا اليوم «يحتفل اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور الثمار».

ويشار الى ان "جماعات الهيكل" تنظم كل يوم سبت اعتصامًا أسبوعيًا عند باب السلسلة؛ أحد أبواب الأقصى، مطالبة بالسماح لهم باقتحام المسجد يوم السبت من كل أسبوع. ‎