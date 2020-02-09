الاحتلال يسمح بدفن جثمان شهيد باب الأسباط

وافقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على دفن جثمان شادي البنا (45 عامًا) من حيفا والذي استشهد يوم الخميس الماضي، برصاص أفراد الشرطة عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس.

ووفقاً لموقع "واللا العبري"، فسيتم تشييع جثمانه ضمن قيود محددة، مشيرًا إلى أنه ستتم الجنازة في المقبرة الإسلامية في حيفا.

جدير بالذكر، أن شرطياً "إسرائيلياً" أصيب في العملية الفدائية التي نفذها البنا باستخدام مسدس، قبل أن يطلق أفراد قوات الاحتلال النار تجاهه ما أدى لاستشهاده.

وبعد ساعات كشف عن هوية المنفذ الذي تبين أنه البنا، وهو من سكان حيفا، ما شكل مفاجأة كبيرة لأجهزة أمن الاحتلال، وكذلك لعائلته.

وتبين أن المنفذ اعتنق الإسلام حديثًا. فيما اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية" شقيقه الذي يعمل معه في محل لبيع الورود، وحققت معه قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.