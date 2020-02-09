اسم مؤقت لـ" فيروس "كورونا"

قالت السلطات الصينية اليوم الاحد، 9/2/2020 انها اطلقت تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا" أحد الفيروسات التاجية

وقالت مصادر صينية انه تم اقتراح هذه التسمية في البداية حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.

وكانت منظمة الصحة الدولية اقترحت إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".