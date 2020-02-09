تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 9/2/2020، حركة مرورية نشطة على المفترقات والشوارع الرئيسة، فيما لم يسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث طرق.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وأكدت الإدارة أنه لم يسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث طرق.