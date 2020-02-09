محتجون في السويد يرفضون صفقة القرن ويؤيدون الحق الفلسطيني

رفض لاجئون فلسطينيون في السويد خلال مسيرة حاشدة أمس، بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلية، رافعين شعارات منددة بخطة ترامب، وهتافات تدعو المجتمع الدولي إلى رفضها والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال رشيد الحاج جبو، أحد اللاجئين الفلسطينيين في السويد: "جئنا اليوم نستنكر ونرفض صفقة ترامب، فلا أريد أن أبيع بيتي في صفد (الداخل الفلسطيني المحتل)، بخمسين مليار دولار أو أكثر من ذلك، بل أريد أن أرجع إليه يوما، وهذه الصفقة هي في الحقيقة صفعة في وجوهنا، ولن نقبلها".

وقالت منى الحاج، إحدى المحتجات: "هذه الصفقة فاشلة طالما أن هنالك طفل فلسطيني ينادي بأرضه"، مضيفا أننا "جميعا ننتظر، ولو بعد ألف عام، اليوم الذي نعود فيه إلى أرضنا التي هُجرنا منها، ونناشد العالم الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته هذه".

وشارك في المسيرة سويديون حملوا لافتات تدين الصفقة، وتناشد حكومتهم رفضها ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال بارتيك يوهان، ناشط حقوقي سويدي: "يجب أن يعلم العالم بأن هذه الصفقة تقطع أوصال الشعب الفلسطيني"، مطالبا العالم برفض هذه الصفقة، لأنها "اعتداء على مصير ومستقبل شعب احتلت أرضه". بحسب وكالة الأناضول.

وشدد يوهان على أن "الانحياز الأمريكي لصالح "إسرائيل" لا يجب أن يكون على حساب الفلسطينيين".