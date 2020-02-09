مقتل جندي نفذ مجزرة فجر اليوم في تايلند

أعلنت الشرطة التايلاندية فجر اليوم، تمكنت من قتل الجندي الذي قتل 26 شخصا على الأقل وتحصن في مجمع تجاري ليل السبت، لتنتهي بذلك محنة استمرت قرابة 24 ساعة وصدمت البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا، في مؤتمر صحافي في مستوى ناخون راتشاسيما، أن المجزرة التي ارتكبها جندي في شمال شرق البلاد أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً بمن فيهم المهاجم، موضحا أنه حدث "غير مسبوق" في البلاد.

وأضاف أن دوافع مطلق النار "شخصية" ومرتبطة بنزاع حول "بيع منزل".

وقال رئيس قسم مكافحة الجريمة جيرابوب بوريدج، لوكالة فرانس برس إن منفذ المجزرة قُتل قرابة الساعة الثانية فجرا، في معلومة أكدها أيضا كل من وزير الصحة وقائد الشرطة.

وأضافت مصادر طبية وشرطية أن الجندي قتل في المركز التجاري الذي تحصن به في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلند.