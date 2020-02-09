طقس فلسطين :كتلة هوائية باردة ودرجات الحرارة قد تصل للصفر وثلج فوق المرتفعات

توقع طقس فلسطين اليوم ، ان تدخل كتلة هوائية باردة جداً البلاد اليوم الاحد 9/2/2020 حيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتصل في عدد من المناطق درجات الحرارة الى الصفر وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر .

وغدا الاثنين 10/2/2020، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يستمر وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار ويكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية ، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء 11/2/2020 يكون الطقس شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء 12/2/2020، يكون الجو شديدة البرودة الى بارد وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الصباح الباكر يحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

1 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.

2- تزحلق المركبات على الطرقات بسبب تشكل الانجماد على الطرقات الرطبة.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية