اقتحامات بمدن الضفة واعتقال أربعة مواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اقتحامات في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة اعتقلت خلالها 4 مواطنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 4 من المواطنين بينهم فتى.

وأضافت المصادر، فإن جميع المعتقلين هم أسرى محررون، كانوا قد اعتقلوا على فترات سابقة لدى الاحتلال.

والمعتقلون الأربعة هم: حسان آدم اخليل، وكساب أبو دية، وعبد الناصر أبو مارية، والفتى مؤمن الطيط.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدد من القرى والبلدات في مختلف أنحاء مناطق الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى.