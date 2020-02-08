كورونا يصيب حتى "القهوة"!

القى فيروس كرونا بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي، كون الصين المتفشي فيها الفيروس أقوى قوة اقتصادية في العالم على صعيد الصادرات والواردات، ولم يترك الفيروس المستجد شيئاً إلا وأتى عليه حتى تعاقدات القهوة المالية.

ولم تسلم تعاقدات القهوة المالية من لعنة فيروس كورونا، إذ شهدت تضررت أسواق القهوة العالمية مع بداية ازمة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

يشار إلى أنَّ المؤشر القياسي لعقود القهوة المستقبلية في بورصة لندن للسلع بنحو أكثر من خمس قيمته حول مستوى دولار واحد للرطل منذ مطلع العام الجاري.

ومنيت القهوة بخسائر فادحة بلغت نحو 17% والنحاس 9%، والسبب يرجع إلى ان الصين واحدة من كبار مستوردي القهوة بالعالم مع ارتفاع مطرد في حجم وارداتها على مدار العقد الماضي بزيادة بلغت نحو ثلاثة أضعاف، إذ تستهلك الصين حوالي 2% من الاستهلاك العالمي للقهوة.

وأغلقت سلسلة "ستاربكس" العالمية أكثر من نصف فروعها في الصين البالغ عددها نحو 4300 فرع، فيما أغلقت سلسلة "لوكين" كافة فروعها في مدينه ووهان الصينية مركز انتشار الوباء القاتل.

وتراجعت أسهم ستاربكس بنحو 6% منذ مطلع العام الجاري فيما فقدت أسهم "لوكين" نحو ثلث قيمتها بحسب ما ذكرته الصحيفة.