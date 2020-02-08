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أطباء يحذرون من عواقب تناول الفياغرا.. معلومة صادمة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:03 - 08 فبراير 2020
فياجرا فياجرا
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حذر أطباء في تركيا من المخاطر التي تحملها عقاقير "المثيرات الجنسية" من فصيلة الفياجرا، إذ أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عمى الألوان.

وأجرى أطباء في عيادة دونياجاز في تركيا فحصاً على 17 رجلاً اشتكوا من الحساسية الشديدة للضوء، وعدم وضوح الرؤية، وعلامات العمى اللوني، لم يعانوا منها من قبل، وفيما بعد اتضح أن المرضى كانوا من متناولي عقار الفياجرا Mail Online.

وأوضح الأطباء أن أجسام بعض الرجال لا يمكنها تحليل مكونات الدواء التي تسبب مشاكل في الرؤية، إذ قد يكون بعض الأدوية آمنة على بعض الاجسام، فيما قد تحمل مضاعفات على آخرين.

ونصح الأطباء الرجال إلى عدم تناول جرعات كبيرة من الفياغرا.

 

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