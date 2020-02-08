مقتل 20 تايلنديا واصابة واحتجاز العشرات في جريمة بشعة منفذها جندي!

تمكنتْ السلطات التايلندية من إجلاء المحتجزين من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، في أعقاب مقتل 20 شخصا، جراء إطلاق نار نفذه جندي.

وأقدم جندي تايلندي على قتل 20 مدنياً تايلندياً واصابة العشرات واحتجاز حوالي 16 شخصاً كرهائن داخل المبنى، لدوافع غير معروفة بعد.

وذكر وسائل إعلام تايلندية أن مصير المهاجم مجهولا، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية عن فرار منفذ المجزرة.

وأشارت السلطات التايلندية إلى انها لازالت تجهل دوافع الجريمة التي لم تشهد البلاد مثلها منذ عقود عدة.

وأوضحت السلطات انها تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.