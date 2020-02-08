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"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للتحالف غرب اليمن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:09 - 08 فبراير 2020
انصار الله انصار الله
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تمكنت جماعة انصار الله اليمنية مساء اليوم السبت، من اسقاط طائرة استطلاع عسكرية مسيرة، تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت الجماعة في بيان صحفي أن مجاهديها تمكنوا من أسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) في أجواء منطقة الكيلو 16 (شرق الحديدة)".

وأشارت إلى أن اسقاطها جاء بعد خرق التحالف لاتفاق السويد الذي ينص على التهدئة، متهمة القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية (حكومة هادي منصور)، بـ"منع رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة الجنرال أبهيجت جوها، من زيارة منطقتي حيس والدريهمي، جنوب الحديدة"، بحسب قناة المسيرة.

 

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