نتنياهو يعلن بدء تطبيق "صفقة القرن" عبر ضم مستوطنات الضفة وغور الاردن

أعلنَّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت أن "إسرائيل" بدأت بوضع الخرائط والحدود لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا للخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو: "هذا إعلان تاريخي " زاعما أن الضفة الغربية وطن لليهود وأرض أجدادهم، مشيداً بالانتصارات التي حققتها "اسرائيل" في حرب عام 1967 على الجيوش العربية.

وأشار إلى انَّ دول العالم لن تعترف بحق "اسرائيل" في السيطرة على أراضي الضفة الغربية والقدس بمعزلٍ عن الولايات المتحدة الامريكية، لافتاً إلى أنَّ "اسرائيل" بدأت في رسم خرائط الضم مع أمريكا.