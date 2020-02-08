"إسرائيل" تقرر منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

ذكرت صحيفة هآرتس أنَّ "اسرائيل" ستمنع السلطة من تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وهو ما من شأنه أنْ يفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة المحتلة.

وأبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس التجار بأنه تلقى أمرًا من الجانب الإسرائيلي بعدم إجراء أي تنسيق لتصدير السلع الزراعية اعتبارًا من يوم الأحد.

ويشمل قرار حظر التصدير (الفواكه، الخضروات، زيت الزيتون، التمر) وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين.

يشار إلى أنَّ السلطة الفلسطينية قامت في العام 2019 بتصدير سلع زراعية بقيمة 502 مليون شيكل.

وفي الأسبوع الماضي أمر وزير الحرب نفتالي بينيت منسق الحكومة في الأراضي المحتلة بوقف الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية، في أعقاب القيود المفروضة على استيراد العجول من إسرائيل. رداً على ذلك ، أعلنت السلطة أنها ستتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من إسرائيل.