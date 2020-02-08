الحملة الوطنية: قرار الجامعة الإسلامية الزام الطلبة دفع كل المستحقات مجحف وغير منصف

أكَّدت "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية" أن قرار الجامعة الإسلامية إلزام الطلبة دفع كافة المستحقات المالية المتراكمة عليهم، إلى جانب دفعهم رسوم الحد الأدنى للفصل الدراسي الجديد مجحف وغير منصف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجددت الحملة الوطنية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أنَّ مرفوض جملة وتفصيلا، داعية في الوقت ذاته إدارة الجامعة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.

وأشارت الحملة إلى أن القرار الجديد من شأنه أن يحرم آلاف الطلبة من حقهم في التعليم الجامعي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثة التي يعاني منها المجتمع.

من جانبه، وصف "رامي محسن" المتحدث باسم الحملة الوطنية قرار الجامعة الإسلامية بـ "إجراء غير مدروس وتعسفي بحق مستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل.

وأضاف "محسن" أن القرار من شأنه حرمان آلاف الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي لسنة 2020 نظرا لعدم قدرتهم علي دفع الحد الأدنى للفصل الدراسي والمستحقات المالية السابقة.