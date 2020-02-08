غانتس يسخر من نتنياهو: الوضع يغلي وبيبي يتنزه حول العالم

سخرَ رئيس حزب "كاحول – لافان"" بيني غانتس من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت".

وتهكم جانتس الغريم التقليدي لنتنياهو رئيس حزب الليكود الحاكم، عليه بالقول: "تغير وزراء الدفاع مثل الجوارب.. وتستغل السياسية الخارجية من اجل حملتك الانتخابية"، مؤكداً أنه "سيعمل على عودة السيطرة الأمنية في إسرائيل وممارسة هذا الأمر بشكل جدي ومسؤول"، متعهدا بعودة الردع إلى كيانه مرة أخرى.

ونشر كلمة له على صفحته على "فيس بوك" اتهم فيها نتنياهو بأنه "يتنزه حول العالم، رغم انفجار الوضع الأمني لإسرائيل، كما أنه يعمل على استغلال السياسة الخارجية لصالحه الشخصي".

وكشف استطلاع رأي جديد تقدم كتلة "المركز- يسار" بزعامة بيني جانتس وتراجع كتلة "اليمين- حريديم" بزعامة بنيامين نتنياهو.