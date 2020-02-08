جندي تايلندي يقتل عشرة أشخاص ويبث جريمته عبر "البث المباشر" على مواقع التواصل

قتل جندي تايلندي اليوم السبت، حوالي عشرة أشخاص في عملية إطلاق نار وثقها عبر خاصية البث المباشر على مواقع التواصل الإجتماعي مدينة كورات في شمال شرق البلاد.

وذكرت الشرطة التايلندية أنَّ حوالي عشرة أشخاصٍ قتلوا وأصيب آخرون برصاص جندي تايلندي، مشيرةً إلى انها اضطرت لإغلاق السلطات مركزاً تجارياً في المدينة في إطار ملاحقتها للمهاجم.

ولفتت الشرطة أن الجندي “استخدم رشاشاً وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى”.

وبينت الشرطة التايلندي أن المهاجم سرق آلية عسكرية ونشر صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بزيّ عسكري في حين كان يطلق النار في أرجاء مدينة كورات.

وأظهرت صور وفيديوهات أشخاصاً مرعوبين يفرّون مما يبدو أنها رشقات نارية من سلاح رشاش.