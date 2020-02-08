الشيخ سعيد نخلة يدعو السلطة للالتزام بوقف التنسيق الأمني

توقع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الشيخ سعيد نخلة، استمرار حالة الاشتباك والمقاومة ضد الاحتلال والتي زادت وتيرتها خلال الأيام الفائتة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، معتبرا أن ما يجري هو ردة الفعل الطبيعية على إعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن وحجم الاعتداءات المتزايد.

وقال الشيخ نخلة ل"فلسطين اليوم" إنه بالرغم من فترات الركود في الضفة، إلا أن حالة المواجهة والشهداء الذين ارتقوا في الأيام الفائتة أدى لان يعيد شعبنا غضبه باتجاه الاحتلال رغم كل ما يمكن أن يقوم به الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تفاصيل "صفقة القرن" (28 كانون ثاني/يناير 2019) سته عمليات مقاومة سقط خلالها خمسة شهداء وأصيب 23 صهيونيا، ووقعت 165 مواجهة في أنحاء متفرقة في الضفة.

وحسب الشيخ نخلة فإن ما جرى خلال الأيام الفائتة هو رسائل عز وكرامة، وطريق للوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال:" هناك إجماع فلسطيني الأن على ضرورة أن نكون صفاً واحداً، لكن الخشية إذا تغيرت الظروف يمكن أن يحدث العكس".

وشدد الشيخ نخلة على أهمية عدم حصر الفلسطينيين أنفسهم في المقاومة الشعبية، والتفكير بكل أنواع المقاومة المتاحة والممكنة لمواجهة هذا الطرف الخطر.

وطالب الشيخ نخلة المستوى الرسمي الفلسطيني باتخاذ قرار سياسي واضح فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني، وقال:" حتى الأن لم يكن هناك قرار من السياسيين الفلسطينيين بوقف التنسيق الأمني، وإنما تصريحات متضاربة، وهو ما يبعدنا عن تحقيق ما نسعى إليه".