توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات المقبلة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يتراجع هطول الأمطار في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي وبطيء، مع بقاء الجو شديد البرودة.

و بحسب الموقع، فمن المتوقع أن تبدأ رياح قطبية اكثر برودة بالتسلل نحو البلاد مما سيؤدي إلى انخفاض آخر على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى وأجواء أكثر برودة

ويوم الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو الثمانية درجات دفعة واحدة. ويتواصل عبور الرياح القطبية الى كافة أرجاء بلاد الشام لتصل الحرارة مع ساعات المساء من يوم الغد الأحد وفجر الاثنين الى قيم صفرية ودون الصفرية في الكثير من المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وفقاً لتوقعات المصدر.

ويحذر موقع طقس فلسطين من تشكل الصقيع والانجماد في اعتباراً من ساعات الظهيرة من يوم غد الأحد وحتى نهار يوم الثلاثاء خاصة في ساعات الليل وفجر يوم الاثنين وصباحه وكذلك الحال فجر وصباح يوم الثلاثاء.