محمد صلاح يُرزق بطفلة جديدة

أفادت تقارير صحيفة أن نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رزق بطفلة جديدة وأسماها كيان.

وأصبحت كيان أحدث عضو في أسرة صلاح بعد طفلته مكة (6 سنوات).

وتزوج محمد صلاح عام 2013 عندما كان يلعب لبازل السويسري، بينما رزق بابنته مكة في 2014 بعد انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي.

واستطاع صلاح بعد الانتقال إلى نادي ليفربول أن يكون محل اهتمام العالم بسبب أدائه الملفت، إذ ترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتصدر فريق نادي ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني حامل اللقب.