"آيس كريم" فبراير يُثير قلق الأهالي مع تواصل المنخفضات الجوية!!

مع بداية شهر فبراير من كل عام، تبدأ مصانع "الايس كريم"، أو ما يعرف بالبوظة المثلجة بتوزيع ما تنتجه على بعض البقالات التي توافق على عرضها لديها، في ظل برد الشتاء القارص.

و أمام أبواب البقالات في شوارع قطاع غزة، يشاهد المارة ثلاجات تم ملؤها بأنواع البوظة، ذات الأطعمة و الأشكال المختلفة، التي تجذب الأطفال في الطرقات لشرائها و تناولها، دون الالتفات لما اذا كان لها ضرر على صحتهم أو لا.

و يشتكي العديد من أولياء الأمور، و لا سيما الذين لهم طلاب بالمدارس من كثرة تناول ابنائهم لهذه المثلجات، ملقين باللوم على تلك المصانع التي تقوم بطرح منتجاتها مبكراً، و تدع الأطفال يشترونها دون دراية بالعواقب المترتبة على ذلك.

المواطنة "ام يزن" تقول في حديث لــ "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن أكثر ما يقلقها في هذه الايام هو تناول اولادها للمثلجات التي يشترونها اثناء عودتهم من المدرسة.

و أوضحت بأنها تحاول اقناع ابنائها بعدم شراء تلك المأكولات، و خصوصاً في ظل البرد القارص، إلا أنها لم تنجح في ذلك، مشيرة الى أن ابنائها صغار جداً، و لا يدركون تأثير تلك المثلجات على صحتهم.

من جهتها أشارت المواطنة "أم وسيم" الى أنها في كثير من الايام تحرم ابنائها من المصروف، و تعطيهم مأكولات من البيت، حتى لا يشتروا المثلجات، موضحة أنهم يصابون بالبرد و السعال و السخونة و التهاب اللوزتين بمجرد ان يأكلوها.

و ألقت "أم وسيم" باللوم على الباعة في البقالات الذين يبيعون المثلجات في فصل الشتاء، داعية الصحة بمنع عرض البوظة و غيرها من المثلجات في فصل الشتاء، و في ظل المنخفضات الجوية المتواصلة في هذه الايام.

من جهته دعا المواطن "هاني سلامة" وزارة الاقتصاد بمراقبة تلك الشركات التي تقوم بطرح منتجاتها في السوق في وقت مبكر، دون الالتفات الى مخاطرها على صحة الاطفال.

و أشار الى أن تلك الشركات تقوم بصناعة هذه المثلجات، و تقوم بتجميلها بالأشكال و الاطعمة و الالوان لتزيد رغبة الاطفال لشرائها، حتى يحققوا أرباحاً على حساب صحة ابناءنا.

و حول تأثير تناول المثلجات على صحة الأطفال، و لا سيما في فصل الشتاء، أشار، أخصائي طب الأطفال بأحد مستشفيات الضفة الغربية، الدكتور محمد يسري، الى أن تناول المثلجات تسبب التهاب اللوز، و تغيرات مفاجئة في تغير درجات الحرارة بالجسم، التي تكون غير ملائمة للجسم بل ملائمة للجراثيم، و من ثم تتحول لعامل خطر يؤثر على صحة الاطفال لانهم ضعيفو المناعة.

و قال الدكتور محمد في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الى أن تناول المثلجات بهذه الاجواء هذه بالتحديد، يسبب نزلات البرد أو الكحة وبالتالي يزداد الأمر سوءًا اذا تم اعطاؤهم المضادات الحيوية التي تؤثر سلبياً على مناعتهم.

و لفت الى أن المثلجات عامل مساعد على حدوث الالتهابات إذا كان الشخص مصاب في الأساس، كما أن معظم الناس عُرضة للإصابة بسبب التقلبات الجوية.

و "البوظة أو الآيس كريم"، هي عبارة عن حلوى مجمدة، تصنع من الحليب والسكر والماء، ويمكن إضافة نكهة الفاكهة، وله مسميات عديدة ومتنوعة، حيث يطلق عليه أحياناً الآيس كريم، أو الجيلاتي.