ما وراء لقاء نتنياهو برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان!!

أوضح الاعلام العبري، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان يسعى لخدمة هدف سياسي وحزبي لنتنياهو وتحسين صورته كسياسي أعلى قبيل الانتخابات "الإسرائيلية" الثالثة.

وأوضح المحلل العسكري بصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، أن لقاء نتنياهو يعتبر إنجازًا سياسيًا كبيراً، مشيرًا إلى أنه إنه لا ينبغي التقليل من أهمية اللقاء مع الجنرال السوداني.

وقال، إن نتنياهو يعمل بشكل مثابر من أجل توسيع علاقات إسرائيل، وغالبيتها سرية وبعضها معلن، مع دول عربية وإسلامية. على حد قوله.

ووفق الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يقوم مكتب نتنياهو على تنسيق لقاءات مع مندوبين من دول الخليج، قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2 مارس.