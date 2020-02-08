عضو كنيست يهاجم نتنياهو ويحمله مسؤولية العمليات الفدائية

قال عضو الكنيست عومر بارليف عن "حزب العمل"، مهاجمًا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إن موجة العمليات الحالية هي نتيجة مباشرة لتصريحاته غير المسؤولة.

ووفق ما أورده موقع "واللاه" العبري، نقلًا عن بارليف أضاف: "اليمين الإسرائيلي في حالة من الذعر لأن رئيس الولايات المتحدة أخبرنا أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مواجهات في كافة نقاط التماس مع قوات الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 5 مواطنين، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة في الضفة والقدس المحتلة.