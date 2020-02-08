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27 مليون دولار غرامة على شركة "ابل" بتهمة الخداع

  • فلسطين اليوم - باريس
  • 16:51 - 08 فبراير 2020
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فرضت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، غرامة قدرها 27 مليون دولار، على شركة "أبل" بتهمة ارتكاب "جريمة خداع".

وتلقت الشركة الأميركية هذه العقوبة النادرة بعد ما يقارب 3 سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء هواتف "ايفون" الخاصة بها، دون إبلاغ المستخدمين.

وأكدت الهيئة الرقابية الفرنسية أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن هواتفهم القديمة من تصنيع "أبل" ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي 2017، أكدت "أبل" أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن "تعيش هذه الهواتف عمرا أطول".

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.

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