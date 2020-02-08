احتفاء عربي بموقف "مرزوق الغانم" بعد إلقائه نسخة صفقة القرن في القمامة

احتفى رواد التواصل الاجتماعي، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، لا سيما بموقفه من "صفقة القرن" الأمريكية وإلقاء نسخة منها في سلة القمامة خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وعبر نشطاء التواصل عن فخرهم وسعادتهم إزاء الموقف الكويتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومواقفها الداعمة للفلسطينيين في حقهم بالدفاع عن أرضهم المحتلة حتى تحريرها من الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خطة السلام الأميركية ممسكًا بنسخة ورقية "صفقة القرن"، إن مكانها هو مزبلة التاريخ، وقام بإلقائها في سلة المهملات تعبيرًا عن رفضه لخطة التسوية الأمريكية

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر "تويتر"، حيث، كتبت زينب عواضة: "رئيس مجلس النواب الكويتي #مرزوق_الغانم لم ينتظر التاريخ بل فعلها بنفسه ورمى #صفقة_القرن في سلة المهملات على هامش اجتماع البرلمانيين العرب في #الأردن".

أما ابو فهد فغرّد: "صراحه اختلف معاه بعض الأمور ولكن بعض المواقف الكثيره شجاعه منه يقف أمام العرب مجتمعين ويرمي صفقه القرن في مزبله التاريخ بالها من نخوه عربية، شكرًا شكرًا يا ابوعلي".

فيما قالت ايمان عياد: "يُذهلنا هذا الرجل الشجاع، مرزوق_الغانم في موقف مشرف ومُبهر جديد، يعرض صفقة قرن جديدة، أمام مستندات صفقة ترمب".

مأمون هندي: "موقف مشرف من بلد تكاد ان تكون الأقرب لقلوب الفلسطينيين عن بلدهم، كانت ولا زالت، من النقطة الأقرب للقدس الشريف أطال الله بعمرك وثبت موقفك".

ودوّن عمر السعيدي: "ومازال #مرزوق_الغانم يبدع في ضرب أروع الأمثلة للشهامة العربية الأصيلة والموقف الصلب الثابت الذي لا يتزعزع ولا يتلون لدعم قضايا عقيدته وأمته، ولو لم يكن من مواقفه المشرفة إلا هذا الموقف لكفى به".









