تقرير جديد يكشف قيمة الدخل الكبير لمشاهير كرة القدم

استطاع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يحافظ على موقعه كأعلى لاعبي العالم أجرًا، متجاوزًا غريمه التقليدي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي يتقاضى دخلًا إجماليًا يصل إلى 8.3 مليون يورو في الشهر الواحد.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المبلغ يشمل كافة المداخيل والتعويضات والمكافآت، قبل استخلاص الضرائب المفروضة من قبل السلطات الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، حلَّ ثانيًا حيث وصل اجمالي دخل اللاعب إلى 4.5 مليون يورو شهريًا.

أما البرازيلي لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي فقد وصل إجمالي مداخيله الشهرية إلى 3 ملايين يورو.

ويحصل لاعبا برشلونة أنطوان غريزمان ولويس سواريز على دخل إجمالي شهري يقل بقليل عن ثلاثة ملايين يورو في الشهر الواحد.

أما المرتبة الثالثة، فجاء فيها كل من نجمي ريال مدريد، غاريث بيل وإيدن هازارد، بدخل إجمالي يبلغ 2.5 مليون يورو في الشهر الواحد.