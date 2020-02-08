إصابة شابين بجراح و العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

افادت مصادر محلية مساء اليوم السبت ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم، مما أدى لاصابة شابين بجروح و العشرات بالاختناق.

وبحسب المصادر، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة-هرشة، مشيرة الى أن قوات الاحتلال عززت تواجدها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.