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"زفاف جماعي" يتحدى "فيروس كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:19 - 08 فبراير 2020
زفاف جماعي زفاف جماعي
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في مركز "تشيونغ شيم للسلام العالمي" في غابيونغ، بشمال شرقي العاصمة سيوول، تم إقامة حفل زفاف جماعي لما يقرب 6000 من الأزواج تم تنظيمه من قبل كنيسة "التوحيد الكورية الجنوبية".

وكان هناك حوالي 30ألف ضيف من جميع أنحاء العالم ، حيث تجمع الأزواج ،وتعهدوا جميعهم بالبقاء سوية في السراء والضراء حتى الموت.

وكان بعض الأزواج يرتدون كمامات خوفا من فيروس "كورونا" ، الذي قد ثبت أنه أصيب 20 شخصا على الأقل في كوريا الجنوبية.

وقد أخذت اللجنة بالاحتياط ، وقامت بتعقيم المكان بالكامل ، ووزعوا الأقنعة والكمامات ،واستخدمت كاميرات مراقبة حرارية، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفا من الفيروس، بحسب المنظمين.

 

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