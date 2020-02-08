تشييع جثمان الشهيد بدر هرشة في طولكرم

شيّع آلاف المواطنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب بدر نضال أحمد نافلة "هرشة" ، في مسقط رأسه بلدة قفين شمال طولكرم.

وأطلق قوات الاحتلال النار صوب الشاب هرشة وأصيب في رقبته، ما تسبب بقطع الشريان الرئيسي، خلال موجهات مع الاحتلال في البلدة.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بحق الاحتلال، خلال انطلاق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصولًا لبلدة قفين مسقط رأس الشهيد، حيث استقبل أهالي البلدة الشهيد هرشة بالتكبيرات رافعين الأعلام الفلسطينية، متوجهين نحو منزل عائلته، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في المقبرة الغربية للبلدة، قبل مواراته الثرى فيها.

إلى ذلك، شمل الإضراب الشامل بلدة قفين حدادا على روح الشهيد، حيث أغلقت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها.

كما نعت الفصائل الفلسطينية الشهيد هرشة، مستهجنة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيما أكدت على مواصلة نهج الشهداء حتى تحرير كامل فلسطين.