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نرفض أي "تسوية" لا يقبل بها الفلسطينيون

الاتحاد البرلماني العربي: "صفقة القرن" اتفاق من طرف واحد

  • فلسطين اليوم - عمَّان
  • 14:16 - 08 فبراير 2020
الاتحاد البرلماني العربي الاتحاد البرلماني العربي
جوال
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أكد الاتحاد البرلماني العربي رفضه أي "تسويةٍ" للصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس.

وأوضح الاتحاد، اليوم السبت، أن "صفقة القرن اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل".

جاء ذلك في البيان الختامي للبرلمان عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، وذلك في العاصمة الأردنية عمَّان اليوم.

وشدد البرلمان في بيانه أن "معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق على الوضع النهائي"، مؤكدًا أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون "إسرائيل" سببًا وطرفًا أساسيا فيها.

وطالب أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، أساس لاستئناف "أي مفاوضات سياسية"، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.

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