السعودية تعلن عن استئناف إنتاج نفطها مع الكويت

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن استئناف استخراج النفط من المنطقة الحدودية مع دولة الكويت، بعد توقف استمر لمدة خمس سنوات، بسبب خلافات بين الجانبين.

وأوضحت المملكة، انّها تعتزم استئناف استخراج النفط من حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة، يوم الاثنين المقبل، وفق وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة الدولية، فانه كمية انتاج النفط من الحقل، تصل حوالي إلى 10 آلاف برميل، ويتوقع ان يزيد الإنتاج بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي لنحو 80 ألف برميل.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤول كويتي في قطاع النفط، أنه سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 فبراير، مضيفا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية"، وقال إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس القادم.

يُشار إلى ان السعودية والكويت اتفقتا العام الماضي، على استخراج النفط من حقلين "الخفجي" و"الوفر" بذات المنطقة، وان يتشاركا في إدارتهما، التي تمكنهما من استخراج نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.