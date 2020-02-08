الاحتلال يزعم تطوير منظومة لاعتراض البالونات الحارقة

ذكرت وسائل العلام العبرية ان جيش الاحتلال بدأ بشكل سري بتشكيل نظام هدفه إحباط إرسال حزم البالونات المتفجرة إلى المستوطنات.

و بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد قادت قوات شرطة حرس الحدود، خلال الأشهر الماضية تطوير منظومة ليزر تسمى "شفرة الضوء"، بالتعاون مع ثلاثة مهندسي فيزياء في مجال البصريات الكهربائية والليزر، هم البروفسور عامي يشعياهو، من جامعة بن غوريون، والدكتور رامي أهروني، والدكتور عدي بن عامي، وكذلك مع شركة أوبتي ديفانس، والشرطة، ووزارة الحرب وجيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تطوير نظام الليزر باستخدام نظام طورته شركة إلبيت الإسرائيلية، ووسائل أخرى وفرها قسم التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي، لافتة الى أن التطوير سيعمل على تحديد واعتراض حزم البالونات المتفجرة، القادمة من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة.

و زعمت شرطة الاحتلال أن النظام الذي يعمل منذ أسبوع في كتيبة غزة، حقق نجاحاً في مرحلة الفحص، باعتراض أكثر من 90% من البالونات التي أطلقت من غزة، معتبرة أن هذا نجاح غير مسبوق لتفعيل أول نظام تشغيل ليزر تشغيلي في العالم لاعتراض البالونات.