"غرير العسل".. حيوان ذكي وقوي والجميع يَهابه حتى الأسود

يعتبر حيوان "غرير العسل" والمسجل في موسوعة جينيس، بأنّه اغرب الحيوانات إطلاقًا على وجه الأرض من ناحية القوة والذكاء مقارنة بالحيوانات الأخرى، إذ يتميز بعدوانيه الشديد وشجاع لا يَهاب جسده الحيوانات الأخرى حتى الأسود المفترسة.

ويتمتع الحيوان الغريب، بصفات تأهله لتلك العدوانية، من خلال جلده السميك جدًا الذي يَصعب اختراقها من السهام والحربات البشرية، والساطور من اول ضربة، إضافة إلى أنّه رشيق ومرن وقوي البنية.

ويمكن لهذا الحيوان الشرس "غرير العسل"، ان يسبب إصابات بالغة الخطورة، عبر مخالبة الطويلة التي يستطيع من خلالها ضرب المناطق الحساسة والأعين للحيوانات التي تجابهه.

ومن هويات الحيوان انّه يقتحم خلايا النحل ويباشر في أكل العسل، ويدمرها، وسط اللدغات القوية من النحل التي لا تساوي شيئًا بالنسبة له، كذلك سم الافعى.

0ووفق تجربة علماء حول الحيوان، قالوا، :"إنّ غرير العسل لديه قوة ذكاء خارقة، تمنعه من حبسه داخل سجن بسيط، لأنه قادر على حلّ الالغاز، وفتح الأبواب، واستخدام الأدوات البشرية للهروب".

ويخوض غرير العسل، معارك عنيفة مع الأفعى الضخمة "كوبرا"، لينتهي به المطاف ان سمها لا تؤثر عليه في حال لدغته، سوى ساعة من الغثيان، وبعدها يفيق وكأن لا شيء حدث.

كما ويستطيع خفر أنفاق طولها أمتار في أقل من عشر دقائق، وفي مختلف طبيعة الأرضية مهما بلغت من صلابة، نظرًا لمخالبه القوية، وأيضًا يستطيع بذكائه الخارق تحليل أضعف نقطة في جسم الضحيّة كنقطة للهجوم.

فيديو للحديث عن خروقات حيوان غرير العسل المذهلة :