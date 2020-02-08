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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشاب بدر هرشة في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 12:44 - 08 فبراير 2020
جماهير غفيرة تشيّع جثمان بدر هرشة في طولكرم جماهير غفيرة تشيّع جثمان بدر هرشة في طولكرم
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شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد بدر هرشة (19 عامًأ) في طولكرم غرب الضفة المحتلة، الذي ارتقى متأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس.

وانطلق موكب التشيع اتجاه منزل عائلته في المدنية، لألقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، فيما اتجه الموكب بعدها إلى المسجد للأداء صلاة الجنازة، حيثُ انطلق المشيعون وسط صيحات الغضب والتكبير إلى دفته بمقبر الشهداء لواري الثرى.

يشار إلى ان قوات الاحتلال اصابت الشهيد هرشة بطلق ناري في رقبته، خلال مواجهات عنيفة دارت في طولكرم رفضًا لصفقة القرن، ليتم أحالته الى المستشفى، إلا انه فارق الحياة اليوم، لخطورة حالته.
 

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