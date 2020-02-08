الاعتداء على المسنة الخضري بغزة والبطنيجي يكشف نتائج التحقيق

تعرضت مسنة من عائلة الخضري في مدينة غزة، لحادث سرقة واعتداء من قبل مجهول أدى لإصابتها إصابات بالغة.

وقد أعلن مجلس عائلة الخضري، في بيان صحفي صدر عنه، أن الحاجة المسنة ميسر عاصم الخضرى تعرضت أمس الجمعة، للسرقة ومحاوله قتل أدت إلى إصابتها إصابات بالغة وخطيرة.

وأضاف بيان العائلة، أن الخضري ترقد بحالة خطرة في العناية المركزة.

ويطالب المجلس جهات الاختصاص العمل على كشف الجناة بأسرع وقت ممكن.

فيما تداول نشطاء على الفيس بوك صوراً تظهر السارق المجهول وهو يدخل منزل المسنة الخضري، فيما تزايدت المطالبات بضرورة الكشف عن الجناة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت لأيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الذي أكد الحادث الذي تعرضت له المسنة الخضري.

وأوضح البطنيجي أن فرق البحث تواصل عملها من أجل القاء القبيض على الجاني المعروف لديهم، حيث انتشرت الفرق منذ حدوث الحادث، مبيناً أن الجاني شخص مشبوه ومعروف سابقاً.