آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد الموافق 2020/2/9

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد الموافق 2020/2/9.

وأوضحت الداخلية، ان السفر غدًا، سيكون للحافلتين الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين، صباح غدًا الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، منبهةً أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

واهابت بالمسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للإطلاع على كشف الاسماء اضغط هنا.