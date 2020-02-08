ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين يدخلون اليوم الثامن من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

من القدس المحتلة/

الأسير أمجد محمد عبد الحميد أبو ارميلة (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة..

والأسير مهند نايف طلب جويحان (35 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا..

والأسير أحمد صلاح عبد الرحمن الشويكي (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا..

وهم معتقلون منذ عام 2002، وأمضوا 18 عامًا في سجون الاحتلال.

من قلقيلية/

الأسير محمد عادل حسن داوود (68 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1987، وأمضى 33 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهو من عمداء الأسرى.

من مدينة رام الله/

الأسير علاء هارون مصطفى غنيم (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، معتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مخيم جباليا شمال قطاع غزة/

الأسير أحمد جهاد إسماعيل غنيم المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون الصهيونية.