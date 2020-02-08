مسؤول يوضح: لمن ستوزع اللحوم المقدمة من السعودية..؟

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت 8/2/2020، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الفقيرة في قطاع غزة المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح رمزي النواجحة مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة، أن توزيع اللحوم يأتي كمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وبين النواجحة في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللحوم بلغت كميتها 30 ألف ذبيحة، سيتم توزيعها على 50 ألف أسرة بواقع 4 كيلو لكل عائلة.

وذكر، أن 25 ألف ذبيحة سيتم توزيعها من خلال لجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة والبالغ عددها 45 لجنة، فيما سيتم توزيع 5000 ذبيحة أخرى من خلال الجمعيات المعنية بالفئات المهمشة والفقيرة ككبار السن، والأيتام، وذوي الإعاقة، والمعنّفات، في قطاع غزة.

وبين، أن التوزيع سيستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، حيث سيتم التوزيع اليوم في مناطق:"رفح، وخانيونس، ودير البلح، والزوايدة"، فيما سيتم توزيع غداً في مدينة غزة، على أن يكون اليوم الثالث لمحافظة الشمال وماتبقى من المحافظة الوسطى كالنصيرات والمغازي والبريج.

وعن طبيعة هذه الذبائح، قال النواجحة:" هذه الذبائح هي من موسم الحج العام الماضي حيث تم متابعة وصولها والتأكد من سلامتها من خلال فحصها عبر المختبرات المتخصصة".

وعن اختيار الأشخاص التي ستقدم لهم هذه الذبائح، أشار النواجحة إلى أنها ستشمل الأسر الفقيرة والتي يبلغ عدد أفرادها 8 فما فوق، والأسر التي لا تحصل على 100 دولار، والأسر التي يبلغ عدد أفرادها 7 فما فوق ولا يستفيدون من أي مؤسسة أو جمعية.