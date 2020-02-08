قاسم: رفض السودان لقاء نتنياهو يؤكد استمرار دعم القضة الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم السبت، ان موقف الشعب السوداني الرافض للقاء رئيس مجلس سيادتهم عبد الفتاح برهان مع بنيامين نتنياهو، يؤكد على أن جماهير الأمة العربية ستبقى ترفض أي علاقات تطبيعية مع الاحتلال.

وقال قاسم، في بيان مقتضب :"إنّ الشعوب العربية ستظل تعتبر العدو الإسرائيلي المركزي لها، وانّ فلسطين ستبقى قضيتهم الأولى، والمتصدرة في الدفاع عنها".

وأضاف، اننا نقدر الموقف الشعبي السوداني الرافض للقاء رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس وزراء حكومة الاحتلال.

ويشار إلى ان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، قد أعلن في 3 فبراير الجاري، انّه نتنياهو التقى برئيس المجلس السوداني بعبد الفتاح البرهان، في العاصمة الأوغندية، حيثُ رفض الشعبين الفلسطيني والسوداني الاجتماع قطعًا.